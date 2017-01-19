FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekibi Birmingham City'e sattığı Kerim Frei, Türkiye'den ayrıldı.



'YOLCULUK LONDRA'YA'



Sosyal medya hesabından uçak yolcuğunu paylaşan Kerim Frei'in menajeri Semih Usta, "Yolculuk Londra'ya. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.



Siyah beyazlıların, bu satıştan 2,5 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Siyah beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.





19 Oca 2017, 06: 23 PST

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