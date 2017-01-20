Kerim Frei'ın Birmingham'a Transferi Açıklandı

FutbolArena - Beşiktaş'tan Birmingham'a transfer olan Kerim Frei'ın bonservis bedeli açıklandı. Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, genç futbolcunun 2 milyon 250 bin Euro karşılığında satıldığı belirtildi.



Beşiktaş, Kerim Frei'ı ne kadara sattı?



"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.



Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.



Oyuncunun sözleşmesi boyunca;



Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro



Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro



Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."



Kerim Frei kimdir? Kerim Frei transfermarkt



23 yaşındaki oyuncu kariyerine İngiltere'de Fulham altyapısında başladı. 2012'de Cardiff'e kiralanan oyuncu, 2013'te 3,15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.



Beşiktaş'ta bu sezon 4 kupa maçında attığı 4 golle dikkat çeken Kerim Frei'ın sözleşmesi 2018 yılında sona eriyordu. Kerim Frei'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.