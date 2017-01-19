Kerim Frei, Birmingham'a Transfer Oldu

FutbolArena - Beşiktaş'ın genç futbolcularından Kerim Frei'ın İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transfer olduğu ifade edildi. Siyah beyazlıların, bu satıştan 2,5 milyon Euro kazanacağı belirtildi.



Kerim Frei kimdir? Kerim Frei transfermarkt



23 yaşındaki oyuncu kariyerine İngiltere'de Fulham altyapısında başladı. 2012'de Cardiff'e kiralanan oyuncu, 2013'te 3,15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.



Beşiktaş'ta bu sezon 4 kupa maçında attığı 4 golle dikkat çeken Kerim Frei'ın sözleşmesi 2018 yılında sona eriyordu. Kerim Frei'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.