Keramet Ilıcası Her Mevsim Açık Havada Şifa Sunuyor

MUSA ÖZTÜRK - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 34 derece sıcaklığa sahip olması nedeniyle yaz kış açık havada yüzme imkanı sunan Keramet Ilıcası, her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.



İznik Gölü'ne 200 metre mesafede, doğal sit alanı kapsamında bulunan, zeytin bahçeleriyle çevrili ılıca, içerdiği zengin mineraller ve sodalı suyu ile cilt hastalıklarına şifa arayanların da uğrak yeri oluyor.



Kayaların arasından çıkan ılıcanın, etrafında oluşan doğal havuzun derinliği ise 1-3 metre arasında değişiyor. Ziyaretçiler, havuzun yakınındaki tesiste, eşsiz doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.



"365 gün 34 derece doğal sıcak su"



Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ılıcanın ilçe ve kent turizmine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.



Çağlayan, ılıcada yaz kış değişmeyen sıcak su değerlerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Keramet Ilıcası Orhangazi'nin yılın 365 gününde 34 derece doğal sıcaklığıyla en tercih edilen noktalarından bir tanesi. İçindeki suyun sağlığa, özellikle deri ve zührevi hastalıklara iyi gelmesi, kendi doğal ortamı haliyle de bölgemizin tercih noktalarından bir tanesi. Yaz kış yurt içinden yurt dışından turistlerin sürekli uğrak noktası olan bir yer. Kendi doğal güzelliğini ve doğal ortamını bozmadan inşallah birkaç küçük dokunuşla beraber çok daha fazla kişinin istifade edebileceği bir mekana dönüşecek."



Keramet Ilıcası'nı görme fırsatı bulamayan herkesi bölgeye davet eden Çağlayan, "Mevcut doğal haliyle şu anda bile on binlerce misafirimizi ağırlayan Keramet Ilıcası, inşallah üzerinde yapılacak, küçük dokunuşlar ve iyileştirmelerle çok daha fazla misafiri ağırlayacak." ifadelerini kullandı.



"İnsanlar şifa bulmak için akın akın geliyor"



Ilıcadaki belediyeye ait tesisin sorumlusu Hasan Turan da Keramet Ilıcası'nın geçmişinin çok eskiye dayandığını belirtti.



Turan, "Türkiye'nin her yerinden insanlar şifa bulmak için akın akın buraya geliyor. Ilıcanın, cilt hastalıklarına, romatizmaya iyi geldiği söyleniyor." diye konuştu.



Ilıcada yüzüp, kıyısında çayını yudumlayarak keyifli anlar geçiren ziyaretçiler, burada şifa bulduklarını dile getiriyor.