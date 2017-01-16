Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursunbey'den Balıkesir yönüne giden Mustafa S. yönetimindeki 16 V 1613 plakalı otomobil ile Recepköy mevkisinde, tali yoldan çıkan Semra E. yönetimindeki 17 AAJ 1613 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kepsut'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
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