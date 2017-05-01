Kepezli Gençlerden Sahil Temizliği

Kepez'de, AK Parti Gençlik kolları üyeleri, 2 kilometrelik sahil şeridini temizledi.



AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Başkanı Sercan Tan ve Kepez Belde Gençlik Kolları teşkilatı geçtiğimiz hafta sonu çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için bir etkinliğe imza attı. AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Başkanı olarak açıklama yapan Sercan Tan, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Başkan Tan, "Teşkilat olarak, ilkelerimiz arasında yer alan 'insan çevrenin dostu olmalıdır' bilinci ile bu gün 2 km'lik sahil şeridimizi temizledik. Bu konuda Kepez Beldesi sakinlerimize sözümüz olsun; biz AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Teşkilatı olarak çevre ve doğaya yönelik daha fazla faaliyetlerde bulunacağız. Atalarımızın da dediği gibi 'Aslan yattığı yerden belli olur" dedi.



AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, "AK Parti Kepez Belde Gençlik Kollarının yapmış olduğu etkinlikle Kepez Belde hepimize mesaj veren gençlerimize teşekkür ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Kıyılarımızı temiz tutalım denizimiz de temiz olsun. Kıyıları kirletmemek, temizlik yapmaktan daha önemlidir" dedi. Kıyıya atılan her çöpün denize gittiğini belirten Altınok, "Bu etkinliği düzenleyerek gençlerimiz deniz ve kıyı temizliğine dikkat çekmek istediler. Kepez Belde Gençlik Kolları Teşkilatımıza tekrar özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak çevreye karşı çok duyarlı olduğumuzu tekraren belirtmek isterim. Hep birlikte el ele vererek Beldemiz için her zaman en iyiyi sunma gayreti içerisinde çalışmalarımızla sakinlerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE