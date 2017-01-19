Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3 ayda 2 bin 500 evin yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye şirketi ANTEPE AŞ ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 3 bin 265 hak sahibinden 3 bin 186'sı kısa sürede evlerini tahliye etti. Tahliye edilen evlerden 2 bin 500'ünün yıkımı 3 aylık süre içinde yapıldı.



Hak sahiplerine bu süreçte toplam 2 milyon 111 bin liralık taşınma yardımı ile 5 milyon 268 bin liralık kira yardımı yapan belediye, yapılan kentsel dönüşüm planları doğrultusunda yıkımı gerçekleştirilen bölgelerde yol alanlarının açılmasına başladı.



Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan son karar uyarınca hak sahiplerine verilecek 5 bin 70 konut, 24 ay içinde tamamlanacak.



Kepez-Santral mahallelerinde planlanlanan kentsel dönüşüm çalışması bittiğinde, bölgenin 261 bin metrekare yeşil alanı ve sosyal donatı tesisleriyle Antalya'nın en prestijli yerlerinden biri haline gelmesi öngörülüyor.