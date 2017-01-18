Kepez Müzik Yarışmasında Yarı Final Heyecanı

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı başladı.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı finale kalan 30 yarışmacıdan 15'i, 6 Şubat 2017'de gerçekleştirilecek final yarışında birinci olmak için sahne alacak.



Yarı finale kalan yarışmacıların listesi açıklandıktan sonra final için hazırlanan yarışmacılar, ulusal çapta derece elde etmek için mücadele edecek.



Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve teşvik edilmesini amaçlayan yarışmada yarışmacılar, Türk rock ve pop müziği dalında yarışacak. Her yıl bir sanatçıya ithaf edilen yarışma, bu yıl Cem Karaca temasıyla gerçekleşiyor. Unutulmaz sanatçının eserlerinin seslendirileceği yarışmanın final gecesi, Cem Karaca'nın ölüm yıldönümü olan 8 Şubat'ta televizyonda yayınlanacak.



6 Şubat'ta Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleşecek final gecesine yarışmacıların aile ve yakınlarının yanı sıra müzik tutkunu vatandaşlar da katılabilecek.



Yarışmada, Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek, müzik alanında yetkin 5 seçici kurul üyesi yer alacak. Final yarışında birinciye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek.