Kepez'in Sultanları Sahaya İniyor

Voleybol Bayanlar 2. Ligde ilk yarının son 6 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Kepez Belediyespor, ligin ikinci yarısında Pazar günü Park Antalya Gençlik ile karşılaşacak.



Ligin ilk devresini 2.sırada bitiren ve şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Kepez Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarını tamamladı. Son 6 karşılaşmadan 6 galibiyetle ayrılan Kepez Belediyespor, lige verilen arada sıkı çalışarak ikinci yarıya hazırlandı. Pazar günü başka bir Antalya temsilcisi, Park Antalya Gençlik'le karşılaşacak Kepez'in Sultanları'nda hedef galibiyet. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 3-1 setle Kepez Belediye'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Zorlu karşılaşmaya odaklanan Kepez Belediyespor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefliyor.



Park Antalya Gençlik-Kepez Belediyespor karşılaşması 08 Ocak Pazar günü 13.00'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA