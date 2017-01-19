Kepez İlçesinde Yol Yenileme Çalışmaları

Kepez ilçesinde Varsak Kirişçiler yolunun bin 700 metrelik bölümünün altyapısı yeniledi ve yenilenen kısma 10 bin ton sıcak asfalt dökülmeye başlandı.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak'a yeni yollar kazandırırken bölgedeki mevcut yollar da yeniliyor. Üzerindeki asfaltı hizmet veremez hale gelen Varsak Kirişçiler yolu da yenilendi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yolun Hamza Taş Bulvarı'nın devamındaki kısmının genişliğini 8 metreden 30 metreye çıkarmasının ardından Varsak Kirişçiler yolunun Şehit Bülent Alkan ile Kındıra yolu kavşağı arasındaki kısmında da onarım çalışması başlatıldı.



Çukurların oluştuğu mevcut yolda, iş makineleri ile asfalt kaldırıldı ve yolun alt yapısı yeniden inşa edildi. Bu çalışmaların bitmesinin ardından 25 metre genişliğindeki Varsak Kirişçiler yolunun bin 700 metrelik bölümüne 1 milyon 500 bin lira harcamayla 10 bin ton asfalt serimine başlandı.