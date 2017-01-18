Kepez Devlet Hastanesine Yeni Yollar

Kepez Belediyesi, ilçenin en önemli yatırımlarından biri olan 350 yataklı devlet hastanesinin oluşturacağı trafik yoğunluğunu dikkate alarak, bölgeye ulaşımı sağlayan yolları yeniliyor.



Kepez'in Sütçüler bölgesine inşa edilen ve hizmet vermeye başlayan Kepez Devlet Hastanesi'ni, çevresinde kapalı olan imar yolları geçtiğimiz yıllarda açılmıştı.



Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir önceki yıl da Türkiye'nin ilk akıllı hastanesine ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nin asfaltını yenilemişti. 15 Temmuz Şehitler Caddesi ile kesişen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'nin asfaltı ve kaldırımı da alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden yapılıyor.



Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin 800 metrelik bölümünde 6 bin ton sıcak asfalt, 4 bin metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirecek. Yolun orta refüjü daraltılarak yol genişletilecek.



Hastanenin acil servis girişine ulaşımı sağlamak için 15 Temmuz Caddesi'nden yeni bir yol açıldı. Asfaltlanacak olan acil servis girişi yolunun yanında ise ambülanslar için otopark alanı da oluşturulacak.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak olan yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. - ANTALYA