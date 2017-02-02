Kepez'den Milli Vefa

Kepez Belediyesi, Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği ilk milli formaları yeniden gün yüzüne çıkarıyor.



Kepez Belediyesi, Türk Milli Futbol Takımı'nın önemli bir anısını ilçede yaşatıyor. Binlerce çocuğa, Antalyaspor'un formasını hediye eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği ilk milli formaları da anı ve hediye şekline getiriyor.



İlk milli forma projesi



Başkan Tütüncü, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne inceleme gezisi yapmıştı. Tütüncü, tesislerdeki müzede bulunan Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği ilk milli formalara hayran kalmıştı.



Tütüncü, o dönem kadınların elleriyle diktiği ilk milli formaların anısını yaşatmaya dönük bir proje ile Antalya dönmüştü.



Tütüncü, ilk milli formayı anı ve hediye haline getirecek projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği ilk milli forma, aslına uygun şekilde yeniden üretildi.



İlk milli forma Türel'e



Başkan Hakan Tütüncü, Türk Milli Takımı'nın 1923'de kullandığı ilk milli formaları, anı-hediye şekline getirdiklerini belirterek, "Amacımız, milli hafızaya katkı sağlamak" dedi.



Tütüncü, milli formayı öncelikle çocuklara hediye ederek, onlarda milli takıma karşı bir aidiyet duygusu, sevgi bağı oluşturmayı amaçladıkların belirtti.



Tütüncü, anı ve hediye olarak tasarladıkları milli formayı ilk olarak, belediye meclis üyeleri ile ziyaret ettiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e hediye etti.



Milli forma hediyesi karşısında duygulanan Türel de Tütüncü'ye teşekkürlerini iletti. - ANTALYA