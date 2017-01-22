Kepez'den Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne Yeni Pazar Alanı

Kepez Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi semt pazarı yeni yerine taşındı.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni semt pazarı ve çok amaçlı spor salonu kazandırılıyor. Daha önce sokak aralarında kurulan semt pazarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kepez Belediyesi iş birliğinde yapılan çok amaçlı spor salonunun yanında yeni bir noktada hizmet verecek. Spor salonu inşaatı sürerken, hemen karşısında bulunan ve üzerinde yer alan gecekondular yıkılarak mülkiyet problemlerinin çözüme kavuştuğu arazide toplamda 5 bin 293 metrekareden oluşan alan semt pazar alanı olarak düzenlendi. Sıcak asfaltın döküldüğü pazar alanında pazarcıların alanlarını belirleyen çizgiler çizildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncünün bölgeye bir vaadi olan ve 7 milyon TL ihale bedeli olan çok amaçlı spor salonu hizmete girmeye hazırlanırken, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve yeni semt pazar alanı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni bir çehreye kavuşarak değer kazandı. Kepez'in her noktasında çalışmalar sürdüren Kepez Belediyesi, ilçenin daha modern ve değer kazanan bir bölge olması için gece gündüz çalışıyor. - ANTALYA