Kepez'den Futbola 603 Sporcu

Kepez Belediyespor Kulübü'nün 55 ilkokulda yaptığı yetenek taramasından geçen 603 öğrenci, futbol malzemelerinden oluşan hediyelerini törenle teslim aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) altyapı oluşturmada örnek gösterdiği Kepez Belediyespor Kulübü'nün yetenek taramasından geçen 603 öğrenci, törenle futbol malzemeleri hediyelerini aldı. Kulübün futbol antrenörlerinin ilçedeki 55 ilkokulda yaptığı yetenek taramasında başarılı olduğu tespit edilen öğrenciler, velileriyle birlikte Hasan Doğan Stadı'ndan bir araya geldi.



"Tütüncü çocuklarla bir araya geldi"



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tören alanına gelerek çocukların bu mutlu anına tanıklık etti. Öğrenci, veliler ve futbol antrenörlerine hitaben yaptığı konuşmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tütüncü, çocuklar ile 'çak' yaparak stattan ayrıldı.



"Spor altyapısını görev seçtik"



Çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, belediye olarak gençlere iyi bir eğitim imkanı sunmanın yanında onlara güçlü bir spor altyapısı oluşturmayı da görev seçtiklerini söyledi. İyi bir eğitim unsurlarından birisinin de öğrenciler spor ve sanatla buluşturmak olduğunu belirten Tütüncü, her yıl artan heyecan ve coşkuyla kulübün çocuklara yatırım yaptığını dile getirdi.



"İyi vatandaşlar yetişiyor"



Kepez Belediyespor Kulübü'nün futbol imkanları sunarken sporun birleştirici ikliminde velilerine iyi bir evlat, vatana iyi bir vatandaş yetiştirdiğini belirten Tütüncü, "Sadece spor imkanı değil, en önemlisi sorumluluk sahibi iyi bir insan olmayı onlara aşılıyorlar. Sporla ve sanat ile uğraşanlardan, genel itibariyle kötü insan çıkmaz. Burada yapılan işin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. - ANTALYA