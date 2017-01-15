Kepez'den 7'nci Büyük Yeşil Alan

Kepez belediyesi, 8 yılda oluşturduğu 2 milyon 391 bin metrekare yeşil alana ilave olarak eski köylere hizmet verecek 54 dönümlük mesire alanı düzenlemesi yapıyor.



Yeşil alan düzenlemesi, Kepez Belediyesi'nin genişliğini 8 metreden 40 metreye çıkardığı Kirişçiler Yolu'nun yanında imar planında mesire alanı olan 54 dönümlük alana yapılıyor. Başkan Hakan Tütüncü de mesire alanında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme gezisine Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Fen İşleri Müdürü Ali Aslan, Meclis Üyesi Mehmet Yarbaş, Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz eşlik etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tütüncü, Başkan Yardımcısı Adanır'dan mesire alanında yapılacaklarla ilgili bilgi aldı.



Mesire alanı talebini karşıladı



Kirişçiler Mesire alanının hayırlı-uğurlu olmasını dileyen Tütüncü, "Bölge sakinlerinin mesire alanı talebi vardı. Bu talebi karşılıyoruz. Hamza Taş Bulvarı'nın devamında yeni açtığımız Varsak Kirişçiler yolu ile kent sakinleri mesire alanımıza kolaylıkla ulaşabilecekler. Böylelikle kent yaşayanlarını, içerisinde çam ağaçlarının olduğu 54 dönümlük mesire alanında doğa ile buluşturacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız da hafta sonu dinlenceleri ve eğlenceleri için bu alanı kullanabilecekler. Mahalleye dönüşen köylerimize gerçekten önemli, nitelikli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Daha güzel çalışmalar da yapacağız." dedi.



Ormanın doğal güzelliği korunarak yapılacak mesire alanında çocuk oyun grubu, açık hava spor aletleri, spor sahaları, piknik masaları, çeşme, tuvalet olacak.



Mesire alanı düzenlemesini, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapıyor.



Başkan Tütüncü döneminde Kent Orman, Park Orman, Macera Ormanı, Dokuma Park ve Seyir Terası gibi büyük kent parkları halkın hizmetine sunulmuştu. 65 dönümden oluşan ilçenin batı yakasındaki Tek Sarnıç Kentin Parkı'nın yapımı ise devam ediyor. - ANTALYA