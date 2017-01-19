Kepez'de Yeni Yılın İlk Parkı Habibler Mahallesi'ne Yapılıyor

Kepez ilçesinde 2017 yılının ilk semt parkı Habibler Mahallesi'ne yapılıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin sosyal yaşam alanlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk haftalarında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi 5560 ile 5561 sokakların kesişiminde bulunan alana yeni bir semt parkı inşa ediyor. 2016 yılında ilçeye 27 yeni park kazandıran ekipler, Habibler'e 2 bin 850 metrekare genişliğinde, içerisinde pergoleler, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bulunduğu bir semt parkının daha çalışmalarına devam ediyor. Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi Kepez'in bu unvanını günden güne artan projelerle koruyan Kepez Belediyesi, ilçede yeni sosyal merkezler oluşturarak Kepez'in gelişimine katkı sağlıyor.