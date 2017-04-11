Kepez'de Referandum Çalışmaları

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Referandum çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız verdi.



AK Parti Çanakkale Kepez Belde Başkanı Alper Altınok Başkanlığında, AK Parti Kepez Belde Kadın Kolları Başkanı Cavidan Gül, AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Başkanı Sercan Tan ve Kepez Teşkilatı meydanlara indi. Yapılan planlama doğrultusunda Referandum öncesinde son haftayı da program dahilinde Belde de tüm sakinlere ulaşmayı hedefledi. AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, referandum da evet oylarını en yükseğe çıkaracaklarını belirterek teşkilatın hep birlikte kapı kapı dolaşıp yeni sistemi anlatmaya devam ettiklerini ifade etti. Altınok, "Yeni bir yola çıkıyoruz. 7 Haziran'da olduğu gibi, 1 Kasım'da olduğu gibi, 15 Temmuz gecesinde İskele Meydanı'nda olduğu gibi sefere çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında Kepez'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi anlamında, 16 Nisan'da partimize en yüksek destek verilmesi adına meydanlara indik" dedi.



Mahalle teşkilatlarının da katılımıyla Cumhuriyet mahallesi, Boğazkent mahallesi ve Hamidiye mahallesindeki tüm esnaflarla bir araya gelen Başkan Altınok ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyet ile halk oylamasında evet oyu istedi. AK Parti'nin gücünü tamamen milletten aldığını ifade eden Altınok, "AK Parti, milletin partisidir. Bu milletin, geleceğimizin seçimi. 17 Nisan'dan sonra yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Kullanılacak bir oyun, bugün ülkemize yapılan saldırıların, bütün hesapların altüst edileceğini kesinlikle unutmamalıyız. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 16 Nisan'da yapacağımız referandum da çok yüksek bir oranda evet çıkacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE