Kepez'de Kur'an ve Ezan Okuma Yarışması Yapıldı
Kepez Belediyesi, Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Müftülüğü tarafından "Ezanı Muhammedi'yi Güzel Okuyorum ve Sesimi Kuranı Kerim ile Güzelleştiriyorum" yarışması düzenlendi.
Kepez Belediyesi, Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Müftülüğü tarafından "Ezanı Muhammedi'yi Güzel Okuyorum ve Sesimi Kuranı Kerim ile Güzelleştiriyorum" yarışması düzenlendi.
Kepez'deki okullarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı yarışmaya ortaokul düzeyinde 10, lise düzeyinde ise 11 öğrenci, Kur'an ve ezan okuma kategorilerinde yarıştı.
Ortaokul öğrencileri arasında Kur'an okuma dalında Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulundan İsmail Çalışkan birinci, Kepez İmam Hatip Ortaokulundan Ebu Sait Yeşiltaş ikinci, Gülgün Nihat Ömür İmam Hatip Ortaokulundan Selman Rıza Yılmaz üçüncü oldu.
Ortaokul seviyesi ezan okuma yarışmasında ise Kepez İmam Hatip Ortaokulundan Talha Batuhan Gale birinci, Göçerler Ortaokulundan Samed Atasay ikinci, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulundan Mehmet Ali Yiğit üçüncülüğü elde etti.
Lise düzeyinde ezan okuma yarışmasında da Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Furkan Eroğlu birinci, Özel Envar Fen Lisesinden Osman Özer ikinci, Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Selim Hakverir ise üçüncülüğe layık görüldü.
Liseler arası Kur'an okuma yarışmasında ise Kepez Anadolu İmam Hatip Lisesinden Doğukan Yegin birinci, Özel Envar Fen Lisesinden Ahmet Selim Uyanık ikinci, Atatürk Anadolu Lisesinden Ahmet Atmaca üçüncü olarak dereceye girdi.
Yarışmada birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise tablet bilgisayar hediye edildi. Dördüncü ve beşinciliği elde eden öğrencilere de Kur'an hediye edildi.
Yarışmanın jüri başkanı Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yazıcı, etkinliğin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemine değindi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bu tür organizasyonlara her türlü desteği verdiğini ifade eden Yazıcı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.