Kepez'de Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi

Antalya'da ilk olan Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi, bu dönemki çalışmalarını tamamladı. 123 çocuk üyeden oluşan meclisin 8 komisyonunun aldığı kararlar belediye meclisinde görüşülecek.



Çocukların demokrasiyi yaşayarak öğrenmeleri ve kentin yönetiminde söz sahibi olabilmeleri amacıyla kurulan Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 2012'de yapılmıştı. Meclisin, ilk ve orta dereceli okullarda seçimle belirlenen 141'İ asil, 141'i yedek toplam 282 üyesi, seçimli genel kurul toplantılarıyla, komisyon çalışmalarıyla, hizmete yönelik hazırladıkları raporlarla hem demokrasiyi öğrendiler hem de yönetimde söz sahibi oldular. Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısıyla da 2016-2017 çalışma dönemini tamamladı. Baran Can Arslan başkanlığında gerçekleşen genel kurulda meclisin 8 komisyonunun başkanları, 1 yıl boyunca çalışıp aldıkları kararları üyelere okudular. Komisyonlarının belediyeden talep ettikleri çalışmaları tek bir raporda birleştireceklerini belirten Çocuk Meclis Başkanı Baran Can Arslan, raporu da görüşülmesi için Kepez Belediye Meclisi'ne göndereceklerini ifade etti.



"Çocuk meclisini kurmakla iyi ettik"



Genel kurul toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'in çocukları çok şanslı. Çünkü Antalya'nın ilk ve tek çocuk meclisi Kepez Belediyesi'nin imkanlarıyla, İlçe Milli Eğitimi'nin destekleriyle kuruldu. Çocuk meclisi 5. yılını kutluyor. Çocuklarımızın şehrin yönetiminde söz sahibi yapmak ve şehirle ilgili düşünmelerini sağlamak için çalışıyoruz.



Çocuk meclisimizle iftihar ediyorum. Tam beş yıl önce 23 Nisan 2012'de çocuk meclisimizi açmıştık. O gün dedik ki çocuk meclisimiz gün geçtikçe gelişsin, büyüsün ve kurumsal bir yapıya kavuşsun. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman çocuk meclisimizde çocuklardaki mutluluğu, genel kurul toplantılarında İstiklal Marşı'nı okumalarındaki heyecanı gördükçe iyi etmişiz de çocuk meclisini kurmuşuz diyorum" dedi.



"Çocuklarımızı önemsiyoruz"



Çocukların meclis ile demokrasiyi yaşayarak öğrendiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Çocuklar, okullarda yaptıkları seçimle çocuk meclisini oluşturuyorlar. Mecliste arkadaşlıklarını geliştiriyorlar. Bunun ötesinde yol gösterici rehberleriyle birlikte acaba şehri yönetsek biz bu şehri nasıl yönetirdik, diye düşünceler geliştiriyorlar. O düşüncelerini bir rapor halinde şehri yönetenlere yani Kepez Belediye Meclisi'ne sunuyorlar. O raporu da belediye meclisimizde görüşeceğiz. Çocuk meclisinin başkanı, başkanlık divanı ve komisyon başkanları mecliste, şehri yönetenlere biz şehrin şöyle şöyle yönetilmesini arzu ediyoruz, diyecekler. Böylesi bir ortamda çocukların ne kadar önemsendiğini, demokrasiyle ne kadar erken yaşlarda yaşayarak tanıştığını gözlemliyoruz" diye konuştu.



Çocuk Meclisi, 2015-2016 çalışma döneminin faaliyet raporu, başkan, başkanlık divanı ve komisyon temsilcilerinin katılımıyla Kepez Belediye Meclisi'nde okunmuştu. - ANTALYA