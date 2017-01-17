Kepez'de Bilişim Sınıfı Sayısı 22'ye Çıkıyor

Kepez Belediyesi ilçede bilişim sınıfı sayısını 22'ye çıkartıyor.



Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli çocukları teknolojik araçlarla buluşturmaya devam ediyor.



Eğitimde fırsat eşitliği, sloganıyla bugüne kadar Kepez ilçesinde 15 okula bilişim sınıfı kuruldu. 15 bilgisayardan oluşan bilişim sınıflarının toplam maliyeti 600 bin TL oldu.



2. dönem 7 okula bilişim sınıfı



Başkan Tütüncü, ilçedeki 7 okulu daha bilgisayar sınıfı ile buluşturuyor. Tütüncü, Kepez'in Çocukları Meclisin Konukları eğitim projesi kapsamında meclis salonunda ağırladığı Ahatlı Ortaokulu öğrencilerinin de bilişim sınıfı talebini karşılıyor.



Bilişim sınıfı kurulacak okullar



Sohbet ettiği öğrencilere satranç seti armağan eden Tütüncü, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin 2. yarısında Ahatlı Ortaokulu ile beraber Hüseyin Ak, Sefa Akın, Mustafa Adıyaman, Fatma Nur Çelik, Habibler ve Göksu ortaokullarına da bilişim sınıfı armağan edeceklerini kaydetti.



Kepez Belediyesi, 7 okulla birlikte ilçede 22 ayrı okulda 880 bin TL değerinde bilişim sınıfı kurmuş olacak.



Bilişim sınıfları, 15 bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyelerden oluşuyor. - ANTALYA