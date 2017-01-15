Kepez'de 54 Dönümlük Yeni Mesire Alanı Yapılacak

Kepez Belediyesi, Kirişçiler Mahallesi'nde 54 dönümlük yeni mesire alanı oluşturacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 yıllık dönemde yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 bin 391 dönüm yeşil alana kavuşan Kepez'de, belediye tarafından Kirişçiler Mahallesi'nde 54 dönümlük mesire alanı yapılacak.



Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Meclis Üyesi Mehmet Yarbaş, Fen İşleri Müdürü Ali Aslan, Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz ile bölgede incelemelerde bulundu.



Tütüncü, yapılacak çalışmayla bölge sakinlerinin mesire alanı talebini karşılayacakları gibi kenti de doğayla buluşturacaklarını belirterek, "Hamza Taş Bulvarı'nın devamında yeni açtığımız Varsak Kirişçiler Yolu ile kent sakinleri mesire alanımıza kolaylıkla ulaşabilecekler. Böylelikle kentte yaşayanları, içerisinde çam ağaçlarının olduğu 54 dönümlük mesire alanında doğa ile buluşturacağız." ifadesini kullandı.



Bölgede yaşayan vatandaşların da hafta sonu dinlenecekleri ve eğlenceleri bin alan oluşturacaklarını vurgulayan Tütüncü, yeşil alan çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.



Ormanın doğal yapısı korunarak oluşturulacak mesire alanında, çocuk oyun grubu, açık hava spor aletleri, spor sahaları, piknik masaları, çeşme, tuvalet gibi ünitelerin yer alacağı kaydedildi.