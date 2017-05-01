Kepez'de 530 Kişilik Doğum Günü

Kepez Belediyesinin spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören, nisan ayı doğumlu 530 öğrenci, doğum günü pastalarını Başkan Hakan Tütüncü ile kesti.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen programda 530 çocuk, doğum günlerini kutladı.



Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de programa katılarak, çocukların, velilerin ve öğretmelerin mutluluğuna ortak oldu.



Kutlamada canlı müzik yapan orkestra ile palyaçolar çocukları eğlendirdi. Yüzleri boyanan çocuklara hayvan şeklinde balonlar verildi.



Belediye Başkanı Tütüncü ile kendileri için hazırlanan 3 dev yaş pastayı kesen çocuklar, gönüllerince eğlendi.



Programın sonunda her bir çocuk Tütüncü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının yanında, her bir çocuğa kırmızı gül hediye edildi.



Tütüncü, yaptığı konuşmada, önemli olanının doğum günü kutlamak değil, Kepez Belediyesi ailesinin kalplerinin çocuklar için attığını göstermek olduğunu dile getirerek, "Önemli olan sizlerle beraber olmak, sizlerle bütünleştirmek. Bütün hemşehrilerimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Bu tip vesileler bizim için sadece bir araya gelme vesilesi." ifadelerini kulandı.