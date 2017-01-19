Kepez'de 2017'nin İlk Parkı Habibler Mahallesi'ne

Kepez Belediyesi 2017 yılında ilk semt parkını Habibler Mahallesi'ne yapıyor.



Kepez Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi 5560 ile 5561 sokakların kesişiminde bulunan alana yeni bir semt parkı inşa ediyor. 2016 yılında ilçeye 27 yeni park kazandıran ekipler, Habibler'e 2850 metrekare genişliğinde, içerisinde pergoleler, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bulunduğu bir semt parkının daha çalışmalarına devam ediyor. Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi Kepez'in bu ünvanını günden güne artan projelerle koruyan Kepez Belediyesi, ilçede yeni sosyal merkezler oluşturarak Kepez'in gelişimine katkı sağlıyor.



Habibler Mahallesi'nin ardından başka mahallelerde inşa edilecek semt parkları, ilçeye yeni yeşil alan ve sosyal yaşam noktaları kazandıracak. - ANTALYA