Kepez Belediyespor'un Step, Aerobik Kurslarına Yoğun İlgi

Kepez Belediyespor'un ücretsiz step, aerobik ve plates kursları ev hanımları büyük ilgi gösterdi.



Sağlıklı yaşamın adresi Kepez Belediyespor step, aerobik ve plates kursları 7'den 70'e herkese hitap ederken, haftada 3 gün yapılan kurslar büyük ilgi görüyor. Özellikle ev hanımlarının tercih ettiği step, aerobik ve plates kurslarında sporun yanı sıra ev hanımlarının sosyalleşmesi ve sağlık alanında bel, diz, boyun sıkıntıları çekenlere hitap ediyor. Kursların, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10-11 arasında olmak üzere haftada 3 gün yapıldığı bildirildi. - ANTALYA