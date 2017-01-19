Kepez Belediyespor'un Sarayönü Maçı Hazırlıkları

Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 14. haftasında Sarayönü Belediyesini konuk edecek olan Kepez Belediyespor futbol takımı maç hazırlıklarını sürdürüyor.



Ligde 3. sırada bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Sarayönü Belediye karşılaşmasının hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor.



Zirve takibini sürdürmek isteyen Kepez Belediyespor Teknik Direktörü Şakir Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayönü maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.



Tüm planlarını galibiyet üzerine kurduklarını belirten Filiz, "Ligin zorlu ekiplerinden Sarayönü Belediyesi 19 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Bizim ise 22 puanımız var. Hafta sonu zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada seyircimiz önünde galip gelerek rakibiyle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz." dedi.



Kepez Belediyespor-Sarayönü Belediyesi 22 Ocak Pazar günü saat 14.00'de Kepez Hasan Doğan Stadyumunda karşılaşacak.