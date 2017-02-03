Kepez Belediyespor Rakibi Sandıklıspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 16. hafta karşılaşmasında Kepez Belediyespor ile Sandıklıspor karşı karşıya gelecek.



Geçtiğimiz hafta kritik karşılaşmada Konyaaltı Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışında 3 puan alan Kepez Belediyespor, Pazar günü sahasında ligin kuvvetli ekiplerinden Sandıklıspor'u konuk edecek. Ligde topladığı 28 puanla 3.sırada bulunan Kepez Belediyespor, seyircisi önünde galip gelerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Hafta içi gerçekleştiren antrenmanlarda ve oynadığı hazırlık karşılaşmasında hazır bir görüntü veren Kepez Belediyespor galibiyete odaklandı. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Kepez, Sandıklı karşısında kayıp istemiyor.



Kepez Belediyespor-Sandıklıspor karşılaşması 05 Şubat Pazar günü 14.00'da Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak. - ANTALYA