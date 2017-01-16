Kepez Belediyesinden Eğitime Katkı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ziyaret ettiği Yeni Mahalle İlkokulu öğrencilerine, yeni okul binası müjdesi verdi.



Belediyeden yapılan yazılı göre, Tütüncü'nün okul ziyaretine, Kepez Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Süleyman Akbıyık ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Yerebakan da katıldı.



Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Tütüncü, daha sora öğretmenler odasında okul idaresi, okul aile birliği ve öğretmenlerle bir araya geldi.



Okul yönetimi, bölgedeki nüfus artışından dolayı okulun talebi karşılayamadığını bu nedenle yeni bir okul binasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



Tütüncü de bugüne kadar ilçeye 70 yeni okul binası kazandırdıklarını, Yeni Mahalle İlkokulu yönetiminin de okul talebini karşılanacağını kaydetti.



Kepez Müteahhitler Derneği ve iş adamı Polat Yıldırım'ın da katıklarıyla mahalleye 24 derslikli bir ilkokul yapacaklarını ifade eden Tütüncü, okulun temelini önümüzdeki günlerde atacaklarının müjdesini verdi.