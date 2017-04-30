Kepez Belediyesi'nden 25 Metrelik Yol

Kepez Belediyesi, şehir hastanesi yapılacak Göçerler Mahallesi'ne 25 metrelik yol açtı.



Kepez Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, 35 metre genişliğinde ve 2,5 kilometre uzunluğundaki Kirişçiler Yolu'ndan sonra şimdi de Göçerler Mahallesi'ne 25 metre genişliğinde ve bin 400 metre uzunluğunda yeni bir arter açıyor. Bin 500 yataklı şehir hastanesi yapılacak olan Göçerler Mahallesi ile Masa Dağı'ndaki Çankaya Mahallesini birbirine bağlayan yol, yeni asfalt sezonunda asfaltlanacak.



Hastane yolları hazır



Yol çalışmasını inceleyen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta çok yakında şehir hastanesinin temelinin atılacağı açıklamasını hatırlattı. Hastane yapılmadan önce yollarını tamamladıklarını belirten Tütüncü, "Bu da hastaneyi ne kadar özlemle beklediğimizi gösteriyor" dedi.



2 bin kamyon dolgu yapıldı



Aynı zamanda yolun bulunduğu bölgenin güzel bir dinlenme alanı olduğunu değinen Tütüncü, kent merkeziyle iletişimini kolaylaştıran bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Aynı zamanda nüfusu sürekli artan Masa Dağı mahallelerinin ulaşımını da alternatif oluşturduklarını belirten Tütüncü, "Bu yolun açılması için adeta dağlar kesildi, ciddi dolgular yapıldı. 2 bin kamyondan fazla dolgunun yapıldığı, çetin coğrafyada yeryüzü şekli oluşturmak için adım attık. Bu yol asfalt sezonunda asfaltlanacak" diye konuştu. - ANTALYA