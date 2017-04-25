Kepez Anaokulu İhalesi Yapıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Kepez Anaokulu ihalesi gerçekleştirildi. Yapılması planlanan anaokulun toplam inşaat alanı 1400 m2 olacağı belirtildi.



Çanakkale'ye modern eğitim binalarının yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mize eğitim alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Daha önceden birçok köy ve merkez okullarımızı yeniledik. Amacımız hızlı bir şekilde şehrimizde bulunan okullarımızı modern yapıya kavuşturmak. Geleceği inşa edecek olan çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim olanağı sunmak istiyoruz. İçerisinde mutfak, 8 derslik, kapalı oyun alanları, sergi salonları bulunacak. Geniş bir eğitim imkanı sunulacak. Bu anlamda ihalesi yapılan Kepez Anaokulumuz örnek olacak boyuttadır. Şimdiden Kepez'e ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE