Kepez AK Parti Teşkilatından MHP'ye Ziyaret
Anayasa değişikliği referandum sürecinde ‘Evet’ için MHP ile birlikte ortak propaganda çalışması yürüten AK Parti Kepez Belde Teşkilatı çıktığı teşekkür turunda MHP Kepez Belde Teşkilatını ziyaret etti.
Anayasa değişikliği referandum sürecinde 'Evet' için MHP ile birlikte ortak propaganda çalışması yürüten AK Parti Kepez Belde Teşkilatı çıktığı teşekkür turunda MHP Kepez Belde Teşkilatını ziyaret etti.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette AK Parti heyetini MHP Kepez Belde Başkanı Recep Yılmaz, MHP Belde yöneticileriyle birlikte karşıladı. Referandumun geride kaldığını, YSK'nın resmi sonuçları ilan ettiğini, bundan sonra kabul edilen maddelerin yürürlüğü konusunda içini dolduracak çalışmaların TBMM tarafından yapılacağını hatırlatan AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok "Birlikte yürüttüğümüz çalışmalar için Kepez Belde Teşkilatına teşkilatım adına teşekkürlerimi iletiyorum.Milliyetçi, demokrat, vatanını, bayrağını seven, ülkesinin bağımsızlığını savunan sizler ile bundan sonra da yerel siyaset adına daha geliştirici, birliktelik içinde güçbirliği oluşturarak çalışmalarımızın devamlını ümit ediyorum. 16 Nisan'ın bir vesile olmasını kabul ederek Kepez için ne yapabiliriz, birlikte bunları oturup konuşma ve tartışmaya bizler hazırız. Dilerim aynı samimiyeti MHP olarak sizler de paylaşıyorsunuzdur. Hep birlikte olmak, iki partinin yerel siyaseti toplumsal hizmet düsturu içinde sürdürebilir kılmak,halkın ortak beklentisi olduğu kanaati taşıyorum. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu güç birliğinin yerel siyasette en somut örneğini daha bir hafta önce Kent Konseyi seçimlerinde yaşadık. Yıkılamaz denilen kale yıkıldı. Surdan bir delik açıldı ve inşallah bu birlikteliği Kepez'e taşır, aynı dayanışmayı gösteririz. AK Parti iktidarımızın hizmeti yerele yayma ve aktarma adına birlikte Kepez'de güzel işler yapmayı temenni ediyorum. Gerçi Ak Parti iktidarı ve de en önemlisi Ak Parti Grup Başkanvekilimiz sayın Bülent Turan'ın toplumsal ihtiyaçların karşılanması söz konusu olduğu zaman parti ayrımı yapmadığını en iyi şekilde Kepez'de tanık olan insanlarız. Yeni Devlet Hastanesi yolu ile ilgili kaynak sağlanması, geçen hafta temelini attığımız kapılı Pazar Yeri projesinin maddi ihtiyacını karşılama. SUKAP projesine hibe desteğinin sağlanması, Balıkçı Barınağının yapılması için fizibilite çalışmalarının başlaması, çay ve dere yatağının ıslah edilmesi, anaokulu yapımı gibi hizmetlerde 'Kepez Belediyesi CHP'li' diye bakmadan elimizi taşın altına koyduk, saydığım işlere imzamızı attık.Bu hizmetlerin daha çoğalması için MHP'nin desteğini çok önemsiyoruz. Birlikte oturup tartışalım, konuşalım, projeler geliştirelim" dedi.
Daha sonra söz alan MHP Kepez Belde Başkanı Recep Yılmaz, MHP olarak AK Parti'den ayrı düşünmediklerini ve parti olarak birlikte güç birliği oluşturacak duyguları Başkan Alper Altınok'un dile getirdiğini belirtti. MHP Kepez Belde Başkanı Yılmaz "Bizim taşıdığımız duyguları Alper Altınok başkanım telaffuz etti zaten. Bize çok fazla söz bırakmadı. Evet iki sağ parti olarak birbirimizle kenetlenmemiz lazım. Ülkemiz ateş çemberi ile kuşatılıyor. İçte ve dışta hainler, odaklar, emperyalistler bu cennet vatanı sömürge düzenine dahil etmek için ellerinden gelini yapıyorken MHP olarak bizlerin sessiz kalması beklenemez, zaten genel başkanımız bunu her fırsatta ifade edip 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışı ile devletten yana tavrını açık şekilde koyuyor. Bizler burada Kepez olarak beldemizi bir adım daha ileriye nasıl götürürüz konuşmamız ve tartışmamız lazım. Nüfus deyim yerindeyse ışık hızıyla ilerliyor. Coğrafi konumu ve sahip olduğu zenginliklerimiz asla yadsınamaz.Sizler işbaşına geldiğiniz günden buyana güzel işler yapıyorsunuz, takip ediyoruz. Başarılı adımlar atıyorsunuz. Birlikte hareket etme, kavga ve gürültüden uzak Kepez halkı için birlikte projeler üretmeyi bizlerde arzuluyoruz. Ziyaretinizden dolayı şahsınız ve teşkilatınıza teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretin ilerleyen saatlerinde İl yönetiminden bazı isimler de sohbet ortamına dahil oldu. 2.5 saat süren ziyaret sırasında AK Parti ve MHP'nin birlikte hareket etme adına ilk adım atılmış oldu, bundan böyle ziyaretlerin daha sık yapılması konusunda prensip anlaşmaya varıldı. - ÇANAKKALE