Kepçe Kulak İşitmeyle İlgili Sorunların Sebebi Değil"

Özel Ento Kulak Burun Boğaz (KBB) Cerrahi Merkezi KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Kodaş, halk arasında kulaktaki şekil bozuklukları ve kepçe kulağın işitme kaybı yaratacağına ilişkin farklı inanışların olduğunu belirterek, "Kepçe kulak estetik bir problemdir ve işitme ile ilgili sorunların sebebi olamaz." bilgisini verdi.



Kodaş yazılı açıklamasında, "Kulaktaki şekil bozukluklarının işitme kaybı yaratmadığı gibi bozukluğun giderilmesi de işitme fonksiyonlarını iyileştirmez. Estetik girişimlerin çoğu 17 yaşından sonra yapılabilirken kepçe kulak 7 yaşından sonra yapılabilmektedir. Erken tedavinin amacı çocuğun psikolojik durumunun kötü etkilenmesini önlemeye çalışmaktır. Kepçe kulaklı kişiler saçlarını diledikleri gibi toplayamamaktan, kısa kestirememekten yakınırlar. Vücudun görünür bölgesindeki şekil bozuklukları kişinin özgüvenini kaybetmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.



"Kepçe kulak tek tip değildir ve duruma göre ameliyat yöntemi seçilir." bilgisini veren Kodaş şöyle devam etti:



"Kepçe kulak ameliyatları simetri sorunu ya da kulak kepçesinde açıklık olan kişilere yapılır. Bu durum ya antihelixin olmayışı ya da konkal kartijın genişlemiş olmasına bağlıdır. İple kulak estetiği izole antihelix olmayan vakalarda büyük kesiler yapmadan küçük deliklerden konan dikişlerle kulakların yatırılması yöntemidir. Bu yöntemin avantajı kulak arkasında bir kesiğin olmaması, pansumana ihtiyaç duyulmaması ve erken iyileşmedir. Kepçe kulak ameliyatlarında başarı oranı yüzde 95 seviyelerindedir."