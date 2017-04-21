Kenya Ordusu Somali'de 52 Eş-Şebab Militanını Öldürdü

Kenya Savunma Kuvvetlerinin, Somali'nin güneyine düzenledikleri operasyonda 52 Eş-Şebab militanını öldürdükleri bildirildi.



Ordu Sözcüsü Albay Joseph Owuoth, Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) altında çalışan Kenya Savunma Güçleri askerlerinin, Somali'nin Aşağı Cuba velayetine bağlı Badhaadhe bölgesine dün gece yerel saatle 01.00'da bir operasyon düzenlediklerini belirtti.



Owuoth, "İlk belirlemelere göre 52 terörist öldürülürken, yaralanan diğer militanlar kaçtı." dedi.



Kenya askerlerinin bölgedeki çeşitli silahlara ve 2 cep telefonuna el koyduğu kaydedildi.



Bu arada Kenya ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun bölgede çok sayıda Eş-Şebab varlığı görüldüğüne dair alınan bir istihbarat üzerine düzenlendiğini ifade edildi.



Somali'de Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğiyle kurulan AMISOM bünyesinde başta Uganda, Etiyopya ve Kenya'dan olmak üzere yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.



Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.