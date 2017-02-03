Kenya ile Somali Arasındaki Kıta Sahanlığı Sorunu

Batı Afrika ülkeleri Kenya ile Somali arasındaki kıta sahanlığı sorununun Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözümü kavuşturulması talebiyle Somali'nin başkenti Mogadişu'da gösteri düzenlendi.



Başkentteki Meçhul Asker Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Hint Okyanusu kıyısındaki iki ülke arasında yaşanan deniz sınırı uyuşmazlığının Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözülmesini talep eden pankartlar taşıdı.



Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ahmed Deriyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Komşu ülkeler arasında karşılıklı saygı gereklidir. Su kaynaklarımızın talan edilmesini kabul etmeyeceğiz. Hakkımızı ihlal edenlere karşı birlikteyiz." dedi.



Kenya ile Somali uzun süredir kıta sahanlığı ile denizdeki doğal kaynakların keşfi ve kullanılması konusunda egemenlik sorunu yaşıyor.



Taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Somali, ihtilafın çözümü için Eylül 2014'te Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Divan, dün iki ülke arasındaki sorunun çözümünün kendi alanına girdiğine karar vermişti.