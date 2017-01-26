Kenya'daki Doktorların İş Bırakma Eylemi

Nairobi (AA) - Kenya'da bir aydan fazladır devlet hastanelerinde iş bırakma eylemi yapan doktorların, 5 gün içinde eylemlerini sonlandırmamaları halinde hapis cezasıyla yargılanacakları bildirildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Kenya İdare Mahkemesi, aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık personelinin, iş bırakma eyleminin yasalara uygun olmadığını belirterek 5 gün içinde eyleme son verilmemesi halinde söz konusu kişilerin hapis cezasıyla yargılanacaklarını açıkladı.



Öte yandan, konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Kenya Doktorlar ve Dış Hekimleri Birliği (KMPDU) Başkanı Dr. Samuel Oroko?, hükümetin daha önce önerdiği yüzde 40'lık maaş artışı teklifini kabul etmeyeceklerini, karara rağmen eylemi sürdüreceklerini ve gerekirse hapse girmeye hazır olduklarını söyledi.



Oroko, hükümetin 2013'te yaptığı toplu iş sözleşmesi gereği sağlık çalışanlarının maaşlarına yüzde 300 zam yapılacağı ve çalışma şartlarını iyileştirileceği sözünü verdiğini belirterek bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini vurguladı.



Hükümetle 2013'te yapılan toplu iş sözleşmesi gereği maaşlarına zam yapılmasını ve sağlık sektöründe iyileştirmeye gidilmesini talep eden yaklaşık 5 bin sağlık görevlisi, 5 Aralık'ta başkent Nairobi'de protesto düzenleyerek iş bırakmıştı.



Ülkede yüzbinlerce kişi, aralık ayından bu yana devlet hastanelerinden hiçbir sağlık hizmeti alamıyor.



Ordudaki doktorları devlet hastanelerine yönlendiren hükümetin, ülkeye Hindistan ve Küba'dan doktor getirmeye çalıştığı belirtiliyor.



Bu arada, devlet üniversitelerindeki 8 binden fazla öğretim görevlisi ile binlerce üniversite çalışanı da maaş zammı talebiyle geçen haftadan bu yana grev yapıyor.