Kenya'da Kazanın Ardından Kaçan Otobüs Şoförü Aranıyor

Kenya polisi, Mombasa-Nairobi otoyolu üzerinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasının ardından kaçan otobüs şoförünü aradıklarını açıkladı.



Kaza, pazartesi gecesi Kenya'da Mtito-Andei kasabasındaki Kambu alışveriş merkezi yakınlarında Mombasa-Nairobi Otoyolu üzerinde meydana gelmişti. Kıyı şehrine doğru hızla ilerleyen petrol tankeri ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Otobüs şoförünün Kalulu köprüsünde ilerlerken araçla sollama yaptığı, bu sırada karşı şeritten hızla gelen yakıt tankerini gördüğü ve kendi şeridine dönmeye çalışırken tankerle çarpıştığı öğrenildi. Kenya polisi, kazadan sonra kaçan otobüs şoförünü aradığını belirtti. - NAİROBİ