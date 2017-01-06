"Kenwood Temel Pastacılık Eğitimi" ile sevdiklerinize harika pastalar yapabilirsiniz.



"Pasta ve ekmek yapımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen; kek, kurabiye, çikolata, pasta, tart ve ekmek yapımına dair incelikleri öğrenmek ve deneyimlemek isteyen mutfak meraklıları için her ayın ilk cumartesi günü başlayan Kenwood ile Temel Pastacılık eğitiminin tüm inceliklerini Uzman şeflerden öğrenecek ve mutfağınızı keşfedeceksiniz. 4 hafta boyunca hafta sonlarınızı renklendirin ve evinizin pastacısı olun. Mutfağınıza getireceğiniz yeniliklerle yaptığınız her lezzet sizi ve mutfağınızı vazgeçilmez kılsın istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın."



Program Detayları



-Eğitim süresince katılımcılar 8 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



-Tüm katılımcılara eğitimde kullanılacak önlük seti ve bıçak seti hediye edilecektir.



-Ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



-Eğitim bittikten sonra eğitmen şefinizin imzaladığı özel katılım sertifikası verilecektir.



1-Pasta Yapimi



2-Tiramisu ve Cheesecake



3-Kurabiyeler ve Kekler



4-Sütlü ve Şuruplu Tatlılar



5-Soğuk Tatlılar



6-Tart ve Kiş Yapımı



7-Ekmekler



8-Çikolatalar



Program 7 Ocak 2017 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri 10: 00 – 14: 00 saatleri arasında toplam 4 hafta – 8 ders sürecektir.