Kadıköy'de "kentte ekolojik yaşam" temalı çevre festivali!

Festival, 26- 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali kapsamında "Kentte Ekolojik Yaşam" temalı kısa film ve fotoğraf yarışması düzenliyor. Daha önce ilköğretim öğrencileri arasında fotoğraf yarışması düzenleyen Kadıköy Belediyesi bu yıl yetişkinler için bir yarışma açtı.

Doğal çevre, yaşam alanları, temiz enerji gibi konulardaki farkındalığı arttırmaya yönelik yapılan yarışma 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık.

"Kentte Ekolojik Yaşam" temalı yarışmanın son katılım tarihi 14 Mayıs Pazar. Sonuçların 22 Mayıs 2017'de belli olacağı yarışma ödülleri 26-29 Mayıs tarihlerinde Özgürlük Parkında gerçekleşecek Çevre Festivali'nde verilecek. 27 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde birinciye 3.000 TL, ikinciye 2. 500 TL ve üçüncüye 2.000 TL para ödülü verilecek.