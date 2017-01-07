Kentsel Tasarımda Su ve Akıllı Kentlerin Yeniden Tasarlanması' Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi tarafından 'Kentsel Tasarımda Su ve Akıllı Kentlerin Yeniden Tasarlanması' konulu bir panel düzenlendi.



Trabzon'da bir otelde düzenlenen panelde katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da çok önemli kentsel dönüşümler yapıldığına dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, "Bunlardan birisi de Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi. Orada hepimizin bildiği, tarihin bize geleneksel bir mirası var. Kadınlar Hali diye tabir ettiğimiz binanın da olduğu kentsel dönüşüm bölgesi orası. 'Nasıl bir tasarım geliştireceğiz?' diye çalışmakla beraber kendilerinden yardım ve destek talep ettiğimiz KTÜ öğretim üyeleri destek olmakla beraber Mimarlar Odamız bize bir teklifte bulundu. 'Biz bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz. Sizin ekibinizle beraber Trabzon'un geleceğini şekillendirmekte çok önemli bir tarihi miras olan o bölgeyi değerlendirmek istiyoruz' denildi. Biz büyük bir memnuniyetle 'ortak bir çalışma bizim için kazanımdır' dedik. O kazanımın sonucunda ortak düşünce ve görüşlerle çok güzel bir proje ortaya çıktı. O projede 'Kadınlar Halini nasıl yaşatırız? Hatta oranın ağaç esaslı gövdesinin üstündeki yapısını bile nasıl yaşatırız? Nereye yerleştirebiliriz? Yürüyüş yolu nasıl olabilir? Mesela bizim düşündüğümüz oradan araç geçebilecek yolu ne kadar daraltabiliriz?' gibi çok çeşitli konuları çalışıp çok güzel bir proje ortaya koydular. Hepimiz şehir sorumluluğu hissetmeliyiz. Bir meslek odasının hissetmesi gereken şehir sorumluluğu budur. Ben bunu bu vakada özellikle yaşadığım için kendilerine o vaka ve bugünkü bu güzel panel içinde şehir adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Gürol Ustaömeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Kentsel Tasarımcı Prof. Dr. Bruno de Meulder, Mimar Kent Plancısı Alessandra Gola, Mimar Doç Dr. Recep Nişancı, Harita Mühendisi Doç. Dr. Cenap Sancar, Şehir ve Bölge Plancısı Doç Dr. Arzu Kalın ile Peyzaj Mimarı Yrd. Doç. Dr. Buket Özdemir Işık birikimlerini katılımcılara aktardılar. - TRABZON