Kentsel Dönüşümü Anlattılar

Yunusemre Belediyesi Meclis üyelerine yönelik Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Laleli'de kentin merkezini kurmayı amaçladıklarını belirterek, "Yunusemre ilçemize kent kimliğini oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



Yunusemre Belediyesi, ilçede hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesinin bilgilendirme toplantılarına belediye meclis üyeleri ile devam etti. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı Mimar Saniye Altay, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı, Belediye Meclis Üyeleri, Metropol Kentsel Tasarım Firmasından Şehir Plancıları katıldı. Meclis üyelerine 4 mahallede ilçenin merkezinin inşa edileceği alanda yapılacak çalışmaları anlatan firma yetkilileri, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.



'Kent kimliği oluşturmak istiyoruz'



Toplantı sonrası meclis üyelerine seslenen Başkan Çerçi, yapılacak çalışmayla kent kimliğini oluşturmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Çerçi, "Kentsel dönüşüm ile ilgili nasıl bir süreç izleneceği ve yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğunu göstermek amacıyla meclis üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm planlarının hazır hale getirilip hazırlanan taslaklar netleştiği zaman halkımız ile de paylaşacağız. Bu şehrin geleceğini inşa etmek için vatandaşlarımızdan yetki aldık. Yunusemre ilçemize kent kimliğini oluşturmak istiyoruz. Kentimize karşı görevimizi yapacağız. Bunu yaparken de vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapacağız. Vatandaşlarımızın memnun olacağı modern kent merkezini hayata geçireceğiz" diye konuştu. - MANİSA