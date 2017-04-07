Kentsel Dönüşümde Hak Sahipleriyle Görüşmeler Başladı

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde, hak sahipleriyle görüşmeler başladı. Kentin merkezinin inşa edileceği projede Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de zaman zaman ofisi ziyaret ederek vatandaşların sorularını yanıtlıyor.



Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanan Yunusemre Belediyesi, Laleli Pazaryeri'nin aşağısında geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlara projeyi anlatıyor. Yunusemre Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, zaman zaman ofisi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Kentsel dönüşümün yapılacağı Laleli-Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallesinde yaşayan hak sahiplerinin sorularını yanıtlayan Başkan Çerçi, kentsel dönüşümün önemi hakkında bilgi veriyor. Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin projede irtibat noktası olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımız belediyeye gelmek zorunda kalmayacak. Kentsel dönüşüm ile ilgili bütün bilgiler burada başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve teknik personelimiz tarafından vatandaşımıza aktarılacak. Hak sahiplerimiz kentsel dönüşümün getirilerini öğrenebilecek. Laleli ve Mesir Mahallesi Yunusemre'nin kalbi olacak. Türkiye'nin en güzel kent merkezini buraya inşa edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA