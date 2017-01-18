Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı

Tehlikenin sanılandan daha büyük olduğuna ve kentsel dönüşüm çalışmalarının deprem araştırmalarına uygun olarak hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Yavuz Işık, 7 milyondan fazla konutun yenilenmesi gerektiğini ve KGS belgeli kaliteli hazır betonun kullanımının olası bir depremde birçok hayat kurtaracağını ifade etti.

İstanbul Zeytinburnu'nda 2015 yılında boşaltılan Kuran Sitesi 13 Ocak 2017 tarihinde kendiliğinden yıkıldı. Bu binanın yıkılması sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 17 vatandaşımız da yaralandı.

Yıkılan bina hakkında bilgiler veren ve değerlendirmelerde bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Öncelikle Zeytinburnu'nda binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

1993 yılında yapılan 7 katlı, 56 daire ve 3 dükkânlı binanın iskânının 1997'de alındığını söyleyen Yavuz Işık, binanın 1975 tarihli deprem yönetmeliği kapsamında olduğunu ama binanın bu yönetmelikteki kurallara göre de yapılmadığının anlaşıldığını ve binanın beton kalitesinin de çok düşük olduğunu ifade etti. Binayı 2013 senesinde inceleyen ve yapının riskli olduğu yönünde zamanında rapor veren Prof. Dr. Semih Tezcan ile görüştüklerini söyleyen Yavuz Işık, binada hazır beton kullanılmadığını, betonun basınç mukavemetinin 150 kg/cm2 mertebelerinde ve taşıyıcı sistemin de bir hayli zayıf olduğunu öğrendiklerini ifade etti. 1997 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine göre yapılarda C20 (200 kg/cm2 basınç mukavemet değeri) ve üstü dayanım sınıfında betonların kullanılması gerektiğini belirten Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği olarak yapılarda C30 (300 kg/cm2 basınç mukavemet değeri) dayanım sınıfı üstünde beton kullanılmasını önerdiklerini vurguladı.

Yavuz Işık sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz nüfusunun yüzde 95'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Depreme dayanıksız olan 7 milyondan fazla konutun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları deprem araştırmalarına uygun olarak bir an önce hızlanmalı ve kaliteli hazır betonun kullanımı yaygınlaşmalıdır. Çünkü tehlike sanıldığından daha büyüktür. Yapılan araştırmalarda deprem yıkımlarının önemli nedenlerinden birinin standart dışı beton kullanılması, uygulama ve proje hataları olduğu görülmektedir. Depreme dayanıklı yapılara ihtiyaç olan ülkemizde hazır beton sektörünün en önemli sorunu bir kısım üreticinin denetim dışı, kalitesiz üretim yapmasıdır. THBB olarak önceliğimiz bu üreticilerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ve KGS "Kalite Güvence Sistemi"nin önemini anlatmaktır. Hazır beton alanında kaliteyi ve güvenceyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, 1995 yılında kurduğu Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile kaliteli ve yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren KGS tarafsızlığını kanıtlayarak kaliteli beton kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üretim sürecinin tamamını kapsayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve diğer dış etkilere dayanıklı binalar üretmek için kaçınılmaz bir şarttır. Birlik olarak bu hususta, KGS belgeli kaliteli beton kullanımını desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Ülkemizde üretilen betonların yüzde 65'i de Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretilmektedir. Bu konuda müteahhitlerimizden kaliteli beton üretimine önem vermeleri, THBB üyesi KGS belgeli betonları tercih etmelerini bekliyoruz."

Türkiye'de son yıllarda beton üretimi konusunda olumlu yönde bir gidiş olduğuna da dikkat çeken Yavuz Işık, "Türkiye, hazır betonda teknolojisini ve yetkinliğini ispatlamıştır. Avrupa'daki ülkeler arasında lider konuma gelen Türkiye, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton üreticisi haline gelmiştir." dedi.