Kentsel Dönüşüm Belgesel Oldu

Bursa'daki kentsel dönüşüm projelerinin ilki olma özelliği taşıyan Nilüfer Sitesi ve sakinlerinin kentsel dönüşüm yolculuğu belgesel oldu.



17 Ağustos 1999 depreminin ardından ağır hasar alan ve riskli bina olarak ilan edilen Nilüfer Sitesi'nin kentsel dönüşüm sürecinde yaşadıkları olaylar ve birçok zorluğun dile getirildiği kentsel dönüşüm belgeseli büyük ilgi topluyor. Nilüfer Sitesi sakinlerinin yer aldığı belgeselde, kentsel dönüşüm sürecinin öncesi ve sonrasında yaşanan zorlukların yanı sıra, site sakinlerinin riskli binada yaşarken hissettikleri ve bu çerçevede atılan adımlar site sakinlerinin kendileri tarafından anlatılıyor.



Nilüfer Sitesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi ve riskli yapıların yıktırılması aşamasında en önemli desteğin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından sağlandığını dile getiren Nilüfer Sitesi Yöneticisi Metin Onan, hazırlamış oldukları belgesel ile deprem riski altındaki tüm binalara örnek olmak istediklerini söyledi.



Nilüfer Sitesi sakinlerinden Ayşe Yelenlibağ isimli vatandaşın belgesel içerisinde anlattığı rüyası büyük ilgi görüyor. - BURSA