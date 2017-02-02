Kente Mal Olmuş Kişilerin Heykelini Yapıyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinoplu 66 yaşındaki heykeltıraş Eşref Baş, geçmişte kentte yaşamış Aziz Fokas, Tarzan Kemal, Sinope ve Diyojen gibi isimlerin heykellerini yaparak, yaşadığı şehrin geçmişine sahip çıkma uğraşı veriyor.



Aziz Fokas, Tarzan Kemal, Sinope ve Diyojen gibi çok sayıda kişinin heykelini eski hal binasındaki atölyesinde yapan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatının ardından bir süre yurt dışında yaşadığını, daha sonra memleketi Sinop'a dönerek yöresel figürler üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.



Baş, Sinop'a dönüşünün ardından bölgesel ve yerel bazda araştırmalar yaptığını belirterek, şöyle devam etti:



"Ben yöresel kültüre merakı olan birisiyim. Dolayısıyla Sinoplu olup da kentin değerleriyle ilgilenmemek olmaz. 7 yıl önce Kanada'dan memleketime döndükten sonra Sinop'ta geçmişte hangi değerler yaşamış, bunun üzerine araştırma yaptım. Yaptığım titiz çalışmanın ardından geçmiş yıllarda şehrimizde yaşamış 32 önemli isim tespit ettim. Tarihsel açıdan çok önemli olduğunu düşündüğüm bu kişilerin heykellerini yaparak geçmişimize sahip çıkmak istiyorum."



İlk olarak şehrin girişinde de yer alan "Sinoplu Diyojen" olarak bilinen filozof Diogenes'in heykelini yaptığını, ardından Aziz Fokas'ın küçük bir heykelini hazırladıktan sonra daha büyük heykelinin yapılarak yaşadığı yer olan Demirciköy'e konulması için çalışmalar sürdürdüğünü söyledi.



"Tarzan Kemal bu şehir için büyük bir değer"



Baş, Tarzan Kemal'in de heykelini yaparak, kentin kültürüne katkı sunmaya çalıştığını ifade ederek, "Çünkü Tarzan Kemal, çıplak hali, sırtındaki küfesi ve yanında köpeğiyle kentimiz için çok önemli bir değer haline gelmiştir. Kendisini Sinop'ta tanımayan yok gibi. Yine tarihçiler tarafından Sinop'un isminin ondan geldiği söylenen Sinope adında bir bayan var. Onun da küçük bir heykelini tamamladım. Arzu ediyorum ki Diyojen gibi bu isimlerin de daha büyük heykelleri yapılsın ve şehrin belli noktalarına konulsun." diye konuştu.



Yöresel figürler de yapıyor



Önemli isimlerin yanında Sinop'u anlatan yöresel figürler de hayata geçiren Baş, kentin Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunduğunu hatırlattı.



Bunun iyi bilinmesi ve tanıtımının yapılması açısından fener figürü hazırladığını bildiren Baş, "Bu eserler uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkıyor. Sinop'u anlatan, balıkçıların yer aldığı bir figür tasarladık. Tamamlanması yaklaşık üç ay sürdü. Valilik, belediye, üniversite gibi kuruluşlar bizden destek alıyor. Burada önemli olan kentimizin tarihine, kültürüne sahip çıkabilmek." değerlendirmesinde bulundu.