Kent Yaşamına Yeşil Mola

Karşıyaka Belediyesi, 29 Ocak'ta düzenleyeceği yürüyüşle doğaseverleri şehrin stresinden uzakta, keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yamanlar'da gerçekleşecek etkinlik, ücretsiz ve herkese açık olacak.



Kent yaşamına hareket katmak ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, kış aylarında da doğa yürüyüşü etkinliklerini sürdürüyor. Doğaseverler yarın (29 Ocak Pazar) sabah, çam ağaçlarıyla kaplı parkurda yürümek için Yamanlar'da buluşacak.



Araç kaldırılacak



Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DEDAK) iş birliğinde yapılacak yürüyüş, Yamanlar Köyü'nden başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 08.30'da belediye hizmet binası önünden araç kaldırılacak. Doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapma imkanı bulacak katılımcılara kumanya da ikram edilecek. 5.5 kilometrelik yürüyüş, Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi'nde sona erecek. - İZMİR