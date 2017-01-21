Kent Tiyatrosu 'Çiçekler Solmasın'la Devam Ediyor

Ocak ayına 'Ağzı Çiçekli Adam ve Sayfiyede Yaz' ile başlayan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Çiçekler Solmasın'la sahne almaya devam ediyor.



Tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturan Kent Tiyatrosu, sosyal mesaj içerikli oyunu olan 'Çiçekler Solmasın'ı sahnelemeye devam ediyor. Şubat ayı sonuna kadar sahnelenecek olan oyun aileler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Sosyal mesajlarıyla dikkat çeken oyun uyuşturucunun bireyler ve aileler üzerindeki yıkımını gözler önüne seriyor. 'Uyuşturucunun kölesi olma hayatının efendisi ol' temasıyla işlediği Çiçekler Solmasın adlı oyun bir erkek bir kadın iki genç üzerinden uyuşturucu bağımlılığını işliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Gençlerimizi ve aileleri uyuşturucuya karşı en doğru şekilde bilinçlendirmeliyiz. İşte sahnelenen bu oyunda mesajlarıyla uyuşturucunun nasıl bir tehlike olduğunu dile getiriyor" ifadelerini kullandı.



Çiçekler Solmasın adlı oyunu Mamak Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı Kenan Olpak kaleme aldı. Yeni oyunlar için çalışmalarına da devam eden Kent Tiyatrosu Mart ayında bir Çanakkale oyununa imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl oluşturulan Çanakkale Platosu'nda şanlı destanı canlandıran Kent Tiyatrosu bu yılda şanlı zaferi yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. - ANKARA