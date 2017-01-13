Kent Mobilyaları Alınacak

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından park ve bahçelerde kullanılmak üzere kent mobilya ve aksesuarları alınacağı bildirildi.



Düzce Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü tarafından kent mobilyaları alımı için ihale açıldı. İhale kapsamında 51 Adet ahşap çöp kovası, 176 Adet döküm ayaklı arkalıklı bank, 20 Adet Kamelya satın alınacak. İhale, açık teklif usulü ile 6 Şubat tarihinde Düzce belediyesinin Konuralp Ek Hizmet Binasında saat 11,00'de yapılacak. İhale şartnamesi Fen işleri Müdürlüğünden temin edilebilecek. - DÜZCE