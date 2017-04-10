Kent Meydanı'nda Trafik Düzenlemesi

Bursa'da Kent Meydanı'nda trafik yeniden düzenlendi.



Kent Meydanı -Terminal Raylı sistem inşaatı kapsamında güzergah üzerinde yer alan (K4) Köprüsü prefabrik kiriş montaj çalışmaları yapılacak. 10-12 Nisan 2017 tarihleri ve gece 22.00-06.00 saatleri arasında Kent Meydanı kavşağı Ankara-İzmir alt yolu trafiğe tamamen kapatılacak.Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağı yan yolları kullanabilecek. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri istendi. - BURSA