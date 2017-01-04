Kent Konseyinden Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Sivas'ta Kent Konseyi üyeleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.



Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serdar İnce başkanlığındaki Kent Konseyi şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.



İlk olarak Şehit Nurullah Çakır'ın ailesini ziyaret eden konsey üyeleri Nurullah Çakır'ın babası Salih Çakır ile görüştü.



Kent Konseyi Başkanı İnce, yeni yönetimi ile Sivas'ta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı oluşturmak istediklerini belirterek, Çakır ile bir süre sohbet etti.



Sohbetin ardından Şehit Çakır için dua edildi.



İnce ve üyeler daha sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı da gazi olan Gökhan Baltayı da ziyaret etti.



Gazi Balta'ya acil şifalar dileyen İnce ve konsey üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.