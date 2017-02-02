Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Kepez'deki Tesisleri İnceledi

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Kepez'deki spor yatırımlarını Belediye Başkan Hakan Tütüncü rehberliğinde inceledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü rehberliğinde ilçedeki spor tesisleri gezisine katılan grup, çoğunluğunu ilk kez gördükleri tesisler ve başta TFF'nin de örnek gösterdiği öğrencilerin spor altyapısına kazandıran projeler ile tanıştı.



Yapılan ve yapılmış tesisleri gördüler



Kepez Belediyesi işbirliğiyle Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yaptırılan spor salonu incelemesiyle güne başlayan eski sporcular ve spor yöneticilerinden oluşan grup, Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu, binicilik, doğa ve ekstrem sporların yapılabildiği Kepez Macera Ormanı, kent merkezine en uzak noktalardan Kızıllı Mahallesi Semt Spor Sahası, Varsak'ta yapılan çim saha, Kepez Belediyespor Kulübü'nün altyapıda kullandığı tesisler ve tenis kortları gibi yerleri gördü.



Buluşmamız yol gösterici olacak



Konsey üyeleriyle bölgesindeki nitelikli spor tesislerini incelerken öğrenciler ve halka sunulan sporsal faaliyetleri anlattıklarını belirten Başkan Tütüncü, sivil toplumların her türlü fikirlerini önemsediklerini ve ortak akılla yönetişim modelini benimsediklerini vurguladı. Hizmet kalitelerinin daha da yukarı çıkmasını istediklerini belirten Tütüncü, "Bugünkü 5 saatlik zamanda önemli paylaşımlarda bulunduk. Hem çalışmalarımızı aktardık, hem eksikliklerimizi görme imkanı oldu. Buluşmamız yol gösterici olacak. Tesislerimizin daha kaliteli olması ve yeni eserlerin daha yüksek ufuklarla hayata geçirilmesini sağlayacak" diye konuştu.



İşin felsefesini anlattık



Konsey ile birlikteliklerinin belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerin tanıtımı açısından da son derece güzel bir vesile olduğunu belirten Tütüncü, örnek niteliğindeki çalışmaları yakından tanıtma imkanı doğduğunu söyledi. Spor politikası arkasındaki kurgusal planı da anlattıklarını belirten Tütüncü, "Yaptıklarımızın felsefesini anlattık. Güzel bir değerlendirme toplantısıyla gezimizi tamamladık. Arkadaşlarımızın hepsi uzun yıllarını spor yaşamına vakfetmişlerdir. Böylelikle kendimizi daha geniş bir çevreye ifade edebilme imkanı bulduk" dedi. - ANTALYA