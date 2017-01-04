Kent Konseyi'nin yeni yönetiminden Büyükşehir'e ziyaret

Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal da hazır bulundu. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Kent Konseyi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Büyükakın ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal ile istişarelerde bulundu.

BAŞARILAR DİLERİM

Gerçekleştirilen ziyarette yeni görevlerinde Kent Konseyi yönetimine başarılar dileyen Genel Sekreter Büyükakın, ''Yeni yönetim olarak seçilmenizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak daima arkanızdayız. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

KOCAELİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Kent Konseyi Başkanı Uyar, ''Bu göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Kentimize hizmet etmek bizleri mutlu ediyor. Yeni yönetimimizin kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret verilen çiçek ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

